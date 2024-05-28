Загрутдинов: спорткомплекс «Максимум» в Южном Бутове готов на 50%

Спортивный комплекс «Максимум», располагающийся на юго-западе столицы по адресу: Остафьевская улица, корпус Г, планируют сдать в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На объекте идут фасадные работы. Рабочие выполняют облицовку плиткой, устраивают внутренние и наружные инженерные сети. Черновые работы готовы на 85%, а чистовые — на 35%.

«Устройство внутренних инженерных систем и наружных инженерных сетей выполнили на 60%. Фасады объекта будут сочетать актуальные цветовые решения: оттенки травертина, песчаника, меди и камня. Жители смогут оценить внешний облик спорткомплекса после завершения фасадных работ уже во втором квартале текущего года», — отметил Загрутдинов.

В спортивном комплексе «Максимум» разместят ледовое поле. В пространстве ледовой арены строители наносят огнезащиту металлоконструкций.

Двухэтажный объект будет обладать площадью свыше 8,5 тыс. кв. м. В нем расположатся административные, медицинские и технические помещения, ледовое поле, зал общей физподготовки, малый и большой бассейны. Пропускная способность объекта составит 1540 человек в сутки.