Загрутдинов: спорткомплекс «Горизонт» введут в эксплуатацию в этом году

Спортивный комплекс «Горизонт», расположенный в столичном районе Крюково по адресу: Середниковская улица, з/у 5, введут в эксплуатацию в 2024 году. Объект готов на 80%, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он напомнил, что объект на средства городского бюджета строят по государственной программе «Спорт Москвы».

«Завершили устройство чаш обоих бассейнов, в этой зоне ведутся чистовые отделочные работы — их готовность оценивается в 90%. Ведутся поставка и сборка необходимой мебели, в тренажерном зале монтируют спортивное оборудование», — рассказал Загрутдинов.

Сейчас рабочие ведут фасадные работы. Завершены все подготовительные работы, идет монтаж декоративных кассет и реек из алюминия. Объект выполнят в коричневом, сером и белом тонах.

Прилегающую территорию благоустроили на 50%, в данный момент продолжают установку бордюров.

Трехэтажный объект будет иметь площадь около 4 тыс. кв. м. Спорткомплекс разделят на несколько функциональных пространств, включая тренажерный зал, малый и большой бассейны, технические, административные помещения и буфет.

Пропускная способность спортобъекта составит 1130 человек в сутки.