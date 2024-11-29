Загрутдинов: спортивный комплекс «Алтайский» в Гольянове готов на 95%

Завершается возведение двухэтажного спорткомплекса на территории одного из наиболее крупных районов города. Об этом сообщил руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Спортобъект располагается в столичном районе Гольяново по адресу: улица Алтайская, вл. 33. Он строится по госпрограмме «Спорт Москвы» на средства столичного бюджета.

«Строительство спорткомплекса началось в феврале 2023 года. На сегодня полностью завершены фасадные работы и внутренняя отделка комплекса. Ведется активная сборка мебели и поставка необходимого оборудования. На объекте продолжаются пусконаладочные работы, специалисты ведут подготовку к проведению комплексных испытаний инженерных систем», — отметил Рафик Загрутдинов.

В комплексе площадью порядка 4 тыс. кв. м оборудуют 2 бассейна — один, размерами 10 м на 6 м, будет предназначен для обучения детей, а второй, размерами 25 м на 16 м, — для оздоровительного плавания. Кроме того, в комплексе сделают вспомогательные и административные помещения, раздевалки, буфет и зал для групповых занятий.

Все необходимые работы в зонах бассейнов уже окончены, а в зале групповых занятий идет укладка спортивного паркета. Активно благоустраивается прилегающая территория — уже установили знаки дорожного движения и малые архитектурные формы.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал, что основная часть строительных работ на данном объекте будет завершена к концу 2024 года.

Весь производственный цикл строительства спортивного комплекса контролирует Мосгосстройнадзор.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, сейчас на площадке завершают шестую по счету выездную проверку с участием специалистов подведомственного центра экспертиз. «Специалисты выполнили четыре вида лабораторно-инструментальных исследований, в том числе оценили соответствие положения элементов благоустройства генплану и требованиям проектной документации», — пояснил Слободчиков.

Проект будет включать различные функциональные зоны и будет играть роль точки притяжения для жителей района Гольяново. Открыть объект планируют в начале 2025 года.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в 10 районах Москвы в течение 5 лет построили 38 спортобъектов.