Загрутдинов: собираются конструкции схода платформы № 2 горвокзала Беговая

В рамках проекта развития столичных МЦД-1 и МЦД-4 на территории московского городского вокзала Беговая появятся 3 новые платформы. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Проектом реконструкции городского вокзала Беговая предусмотрено строительство трех пассажирских платформ и надземного пассажирского вестибюля. В настоящее время ведутся работы по сборке металлоконструкций схода на пассажирскую платформу № 2, монтаж металлоконструкций моста-конкорса через железнодорожные пути, а также устройство навесов трех пассажирских платформ», — сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что на объекте в настоящее время идут монолитные работы по устройству восточного вестибюля. В общем объем выполненных работ по реконструкции остановочного пункта на станции оценивают на треть.

Каждая платформа в длину составит 275 м. Одна центральная будет островного типа, а две боковые — берегового. Центральная платформа будет работать на МЦД-1 в направлении Москвы и МЦД-4 в сторону Апрелевки.

Сходы вестибюля на платформы и в город будут оборудованы лифтами и эскалаторами. В вестибюле сделают кассу с заниженным окном, санитарные комнаты и комнату матери и ребенка. Надземный вестибюль интегрируют с действующим входом станции метрополитена «Беговая», благодаря чему пассажиры смогут пересаживаться между метро и диаметрами, не выходя на улицу.