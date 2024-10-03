Загрутдинов: скоро начнутся монолитные работы на трамплине на Воробьевых горах

Монолитные работы на строительстве трамплина на Воробьевых горах начнутся в ближайшее время. Объект расположен по адресу: ул. Косыгина, вл. 28, стр. 39, сообщил руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Идут ремонтные работы по восстановлению болтовых соединений и лакокрасочного покрытия металлоконструкций трамплина, устраиваем опалубку под железобетонное покрытие горы приземления. После завершения этих работ приступим к заливке монолита на объекте», — уточнил Загрутдинов.

Построенный в 1953 году на Воробьевых горах трамплин был демонтирован инвестором для строительства 75-метрового сооружения. Проект не был реализован, и город предусмотрел финансирование на завершение строительства в рамках программы «Спорт Москвы».

После реконструкции трамплин будет соответствовать современным требованиям, предъявляемым к такого рода сооружениям.

На объекте будут проходить различные спортивные соревнования.