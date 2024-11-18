Загрутдинов: радиаторы отопления установили в ЖК «Квартал Триумфальный» в Москве

ЖК расположен на западе мегаполиса в районе Фили-Давыдково, квартал 1-2, корп. 18, 18А.

«Общая площадь комплекса составляет 92 тыс. кв. м, куда включен жилой корпус из шести секций и двухуровневый подземный паркинг. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города», — сказал Загрутдинов.

По его словам, Росреестр зарегистрировал переход прав на земельный участок и объект незавершенного строительства от застройщика ЗАО «ФЦСР», который признан банкротом, к Московскому фонду защиты прав дольщиков.

Глава департамента добавил, что сейчас 182 дольщика ожидают квартиры в ЖК. Ввод в эксплуатацию намечен на конец 2025 года.

В здании идут работы по закрытию теплового контура. В секциях 3, 4 и 5 выполнена установка дверей на техбалконах, ведется остекление. Продолжается монтаж эркерных и холодных витражей. На фасаде завершается монтаж направляющих.