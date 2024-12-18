Загрутдинов: проекты департамента гражданского строительства отмечены премией

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Уже два года подряд проекты восстановления объектов культурного наследия РФ, сделанные входящей в департамент гражданского строительства АНО «РСИО», становятся лауреатами конкурса «Московская реставрация». Об этом рассказал руководитель департамента гражданского строительства города (ДГС), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.

В прошлом году выиграли «Фанагорийские казармы». Их отреставрировали по программе развития территории МГТУ имени Н. Э. Баумана, сказал Загрутдинов.

«В 2024 году престижной премией мэра Москвы отмечены работы, выполненные на объекте культурного наследия федерального значения „Дом Меншикова“ в Газетном переулке», — отметил руководитель департамента гражданского строительства столицы.

Этот объект — большой дворец. После реставрации его фасады стали серо-голубыми. На территории главного входа разместили два старинных фонаря.

В интерьер помещения добавлены изразцовые печи. Их отреставрировали и восстановили по каталогам изготовителей XIX века.

Важную награду также получил гендиректор АНО «РСИО» Ильгиз Хайрутдинов. Он стал лауреатом премии «Эксперт года — 2024» в рамках номинации «Спорт и качество жизни». Такую награду руководитель организации получил благодаря проекту разработки высокотехнологичного здания для Ледового дворца «Самбо-70» в Ясеневе.

Концепцию придумывали вместе с мастером спорта Советского Союза Этери Тутберидзе. Площадь Ледового дворца составила 21 тыс. квадратных метров. Объект создали в 2023 году.

В департаменте гражданского строительства Москвы и организациях, входящих в него, трудятся профессионалы. Они прилагают усилия, чтобы возводить и воссоздавать символы, которые как делают столицу красивее, так и превращаются в объекты культурного и инновационного развития мегаполиса.