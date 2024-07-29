Загрутдинов: продолжается строительство дороги около городского вокзала Нижегородская
Фото - © Рафик Загрутдигов. Фото: Департамент строительства г. Москвы
На территории столичного вокзала Нижегородская ведется строительство новой автомобильной дороги, заявил руководитель департамента строительства столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов.
Дорога протяженностью почти 130 м строится на Орехово-Зуевском проезде.
«Сейчас слоями укладывают песок, гравий и щебень — они послужат основанием и обеспечат долговечность дорожному полотну. Затем будет уложен слой асфальтобетона, которого потребуется около 400 т. Для безопасного передвижения пешеходов вдоль новой автодороги запроектированы тротуары, а вдоль железной дороги, в месте примыкания к станции Нижегородская МЦД-4, на территории площадью 350 кв. м уже завершены работы по устройству гранитного покрытия тротуара», — отметил Загрутдинов.
Вокзал Нижегородская объединяет одноименные станции БКЛ и Некрасовской линий метро, станции МЦК, МЦД-4 и остановки наземного транспорта.