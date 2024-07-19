Загрутдинов: проблемный ЖК «Малыгина, 12» введен в эксплуатацию

сегодня в 14:30

На северо-востоке Москвы в Лосиноостровском районе полностью завершено строительство проблемного жилого комплекса «Малыгина, 12», поделился руководитель столичного департамента строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Рафик Загрутдинов.

ЖК расположен по адресу: улица Малыгина, 12А.

«Общая площадь дома составляет около 23 тыс. кв. м. Выдача ключей начнется после завершения необходимых юридических и организационных процедур, всех дольщиков официально проинформируют о возможности записаться на осмотр квартир», — добавил Загрутдинов.

Инспекторы Мосгосстройнадзора осуществляли контроль за строительством дома на всех этапах его возведения.

«К выездным проверкам привлекались сотрудники подведомственного центра экспертиз для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований, позволяющих оценить качество стройматериалов и возводимых конструкций», — подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Прежний застройщик — ЗАО «Финансовая корпорация» — в сентябре 2014 года был признан банкротом, а достроить объект своими силами его соинвесторам не удалось.

Сейчас за счет городского бюджета в Москве достраивается 7 проблемных объектов.