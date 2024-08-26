Загрутдинов: проблемный ЖК «Малыгина, 12» поставлен на кадастровый учет

сегодня в 12:06

Проблемный ЖК «Малыгина, 12» на северо-востоке столицы поставлен на кадастровый учет, сообщил руководитель департамента строительства столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Рафик Загрутдинов.

Объект находится в Лосиноостровском районе по адресу: ул. Малыгина, д. 12А. Ранее было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Общая площадь дома составляет 22,6 тыс. кв. м.

«Квартиры в ЖК „Малыгина, 12“ ожидает 141 дольщик. После приема в Московском фонде защиты прав дольщиков собственники жилья смогут записаться на осмотр квартир и получить ключи от них», — уточнил Загрутдинов.

Прежний застройщик ЖК «Малыгина, 12», ЗАО «Финансовая Корпорация», в сентябре 2014 года был признан банкротом, а достроить объект своими силами его соинвесторам не удалось. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке объекта за счет городского бюджета.

«Сейчас за счет городского бюджета достраивается семь проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры почти 3,3 тыс. дольщиков», — заключил Загрутдинов.