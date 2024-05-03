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Загрутдинов: первые жилые дома снесли по реновации в Таганском районе

В районе Таганский в центре столицы снесли первые жилые дома в рамках реализации программы реновации, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здания были расположены по адресам: Нижегородская улица, дома 24 и 26.

«Они стали первыми объектами, снесенными в рамках реализации программы в ЦАО. Их жильцы получили квартиры в новостройке на улице Мельникова, дом 2, которая стала первой заселяемой по программе реновации в районе», — поделился Загрутдинов.

Здания демонтировали при помощи технологии «умного сноса», которая стала стандартом для всей программы реновации. Основными принципами «умного сноса» являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов.

Всю информацию о программе реновации можно найти на портале mos.ru. Более подробные сведения о квартирах и домах по программе представлены по ссылке.