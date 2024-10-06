Загрутдинов: оборудование устанавливают в ИТП проблемного ЖК «Квартал Триумфальный»

«ЖК „Квартал Триумфальный“ на 415 квартир расположен на западе Москвы в районе Фили-Давыдково, квартал 1-2, корп. 18, 18А. Общая площадь комплекса составляет 92 тыс. кв. метров, куда включен жилой корпус из 6 секций и двухуровневый подземный паркинг», — сказал руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он подчеркнул, что проблемный объект достраивается за счет городского бюджета, так как застройщик ЗАО «ФЦСР» был признан банкротом. На сегодняшний день Росреестр зарегистрировал переход прав на земельный участок и объект незавершенного строительства.

Загрутдинов добавил, что в настоящее время ключи от новых квартир ожидают 182 дольщика, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец следующего года.

Деятельность подрядных организаций, осуществляющих достройку ЖК, находится под надзором Московского фонда защиты прав дольщиков, который является подведомственным подразделением столичного департамента гражданского строительства.

На сегодняшний день рабочие завершают монтаж окон со 2-го по 21-й этаж и приступили к установке витражей в жилом здании. Кроме того, продолжается утепление и установка кронштейнов на фасаде, а также завершается кладка наружных стен и идет монтаж направляющих.

В подземном паркинге специалисты продолжают покраску потолков и отделку стен. На наружных стенах ведется монтаж утеплителя. На нижней части кровли стилобата начался процесс гидроизоляции, в то время как на верхней части продолжается процесс стяжки.

В общественных пространствах продолжается процесс оштукатуривания лестничных пролетов и выравнивания монолитных ступеней.

Работы по установке канализационных стояков завершены. В настоящее время осуществляется прокладка водопроводных коммуникаций в здании. Продолжается процесс переноса наружной теплосети.

Всего при строительстве проблемного ЖК «Квартал Триумфальный» задействовано 330 специалистов.