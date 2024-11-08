Загрутдинов: Наружные коммуникации во дворе ЖК «Воскресенское» готовы на 50%

Генеральный подрядчик ООО «ГП-МФС» обустроил на 50% канализацию и водопровод во дворе проблемного ЖК «Воскресенское». Об этом сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В первом корпусе стояки отопления смонтировали на 90%. Идет штробление отверстий для электрооборудования. В секциях В и Г устраивают системы горячего и холодного водоснабжения. В квартирах продолжают стяжку полов, а в секции В ее уже окончили. Окна смонтировали на 80%, гидроизоляцию входных групп и цоколя — на 65%.

Во втором корпусе расширяют и смещают проемы для вентиляции и других коммуникаций. Бурят отверстия для воздуховодов и проводят монолитные работы на входных группах. Лестничные марши демонтируют и переустраивают в соответствии с новыми стандартами пожарной безопасности. В рамках закрытия теплового контура продолжают фасадные работы. Газопровод готов на 87%.

В третьем корпусе идет кладка внутренних квартирных перегородок. На кровле здания проводят подготовку к гидроизоляции. Проводят покраску стен и укладывают напольную плитку.

Лифтовое оборудование завершают устанавливать в четвертом корпусе. Также проводят устройство световых приямков и входных групп. В цокольной части проводят гидроизоляцию. Все витражи уже установили и проводят подготовку к их остеклению.

В общей сложности на объекте работают 159 человек. Из-за усиления инженерных и каменных работ число рабочих выросло.

Подрядные организации, которые достраивают жилые комплексы, контролируется подведомственным департаменту гражданского строительства столицы Московским фондом защиты прав дольщиков.

«Жилой комплекс „Воскресенское“ общей площадью около 65 тысяч квадратных метров расположен в районе Коммунарка на территории ТиНАО. В четырех домах комплекса предусмотрено 550 квартир. Количество дольщиков, ожидающих квартиры в комплексе, составляет 342 человека», — рассказал Загрутдинов.

Он уточнил, что введение объекта в эксплуатацию запланировали на II квартал 2025 года.

ЖК «Воскресенское» начали строить в 2005 году. Застройщик ЗАО «ТСК „Евро-Старт“ обанкротился в 2014 году. Мэр столицы Сергей Собянин принял решение достраивать объект на средства городского бюджета.

Департамент гражданского строительства Москвы обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.

«Сейчас за счет городского бюджета достраивается 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — сказал Загрутдинов.