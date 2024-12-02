Загрутдинов: на въездной рампе ЖК «Академ Палас» завершили кровельные работы

сегодня в 13:52

Генподрядчик — ООО «ФЛЭТ и Ко» — окончил работы на крыше въездной рампы в проблемном ЖК «Академ Палас». Также на рампе завершаются монолитные работы, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На паркинге начали бетонировать стены.

В корпусах А и Б завершается отделка электрощитовых — их передали для монтажа оборудования. В местах общего пользования во всех корпусах ведут отделку лестничных клеток и входных групп, а также усиливают проемы для коммуникаций.

Автоматику устраивают в индивидуальном тепловом пункте. В нем уже завершили облицовку пола плиткой и монтируют двери.

Монолитные работы близятся к завершению в атриуме. Монтируется остекление, и устанавливаются эвакуационные лестницы на стилобате.

Идет устройство подпорной стены и отсыпка грунта вдоль нее.

Окончены работы на первом участке наружных сетей связи.

На объекте сейчас в общей сложности работают 510 человек. Число специалистов сократили по завершении части отделочных работ.

Подрядные организации, которые достраивают жилые комплексы, контролируются подведомственным департаменту гражданского строительства столицы Московским фондом защиты прав дольщиков.

«ЖК „Академ Палас“ — один из старейших столичных долгостроев. Он возводится на западе столицы в районе Тропарево-Никулино по адресу: проспект Вернадского, вл. 78. В трех корпусах-башнях комплекса, объединенных стилобатом, предусмотрено 538 квартир», — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что суммарная площадь всех корпусов составит 188 тыс. кв. м, а квартиры в ЖК ожидают 272 дольщика.

Застройщик АО «ОСК» смог только частично реализовать проект и выполнил отдельные кладочные и монолитные работы. Решение завершить строительство объекта на средства городского бюджета принял мэр столицы Сергей Собянин.

Департамент гражданского строительства Москвы обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.

«В настоящее время силами ведомства достраивается 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — сказал Загрутдинов.