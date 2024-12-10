Загрутдинов: на стилобате проблемного ЖК «Академ Палас» начали укладку брусчатки

сегодня в 15:01

Генеральный подрядчик — ООО «ФЛЭТ и Ко» — начал укладывать брусчатку на стилобате проблемного жилого комплекса «Академ Палас». Об этом сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Вместе с устройством пешеходных зон специалисты завершают отсыпку пеностеклом, устройство бордюров и заливку опор уличного освещения. Идет бетонирование.

Монтаж двух эскалаторов закончен в атриуме. Рабочие устанавливают поручни и ограждения. Идет устройство эскалатора со стороны корпуса А.

На территории паркинга проводят отделку техпомещений и продолжают монтировать инженерные системы. Бетонируют полы на минус четвертом этаже. Пол заливают полимерным покрытием на минус втором этаже. В подземной части ЖК идет подготовка к подаче тепла.

Бетонирование рампы окончено в корпусе Б. Готовятся аналогичные работы на основной рампе.

Устройство наружных сетей завершили во дворе ЖК. Со стороны атриума началась прокладка второй линии системы электроснабжения.

Завершена отсыпка района подпорной стены со стороны МИРЭА.

Строительные леса демонтировали до 14 этажа в корпусе А.

В зоне подъемника в корпусе Б близится к завершению облицовка фасада подъемника. Поэтапно демонтируются строительные леса.

В жилых помещениях монтируют потолки и облицовывают полы плиткой, а в местах общего пользования проводят малярные работы.

Монолитные работы завершают на входных группах. Часть из них облицовывают керамогранитом.

В общей сложности на объекте трудятся 819 специалистов. В зависимости от объема работ меняется число рабочих.

Подрядные организации, которые достраивают жилые комплексы, контролируются подведомственным департаменту гражданского строительства столицы Московским фондом защиты прав дольщиков.

«ЖК „Академ Палас“ — один из старейших столичных долгостроев. Он возводится на западе столицы в районе Тропарево-Никулино по адресу: проспект Вернадского, вл. 78. В 3 корпусах-башнях, объединенных стилобатом, предусмотрено 718 квартир», — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что суммарная площадь ЖК составляет 200 тыс. кв. м, а квартиры в нем ждут 243 дольщика.

Застройщик — АО «ОСК» — лишь частично выполнил кладочные и монолитные работы, не сумев реализовать проект. Решение завершить возведение дома на средства городского бюджета принял мэр столицы Сергей Собянин.

Департамент гражданского строительства Москвы обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.

«В настоящее время силами ведомства достраивается 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — сказал Загрутдинов.