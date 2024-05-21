Загрутдинов: на Байкальской улице в Москве строят два корпуса по реновации

В столичном районе Гольяново на востоке города стартовало возведение двух жилых корпусов по программе реновации. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что здания строят по адресу: Байкальская улица, з/у 16/11.

«Здания переменной этажности будут построены по индивидуальному проекту, предусмотрен подземный паркинг. Всего здесь будет 653 квартиры с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации, пять из них оборудуют для маломобильных жильцов. В настоящее время на площадке ведутся работы подготовительного периода», — рассказал Загрутдинов.

Он отметил, что в эксплуатацию новостройки планируется ввести в 2026 году.

Фасады отделают навесными трехслойными панелями и облицуют керамическим кирпичом.

Всего корпусы рассчитаны на 653 квартиры — 74 трехкомнатных, 419 двухкомнатных и 160 однокомнатных. Для маломобильных жильцов оборудуют 5 квартир, увеличив в них ширину дверных проемов и коридоров и установив спецсантехнику.

Во внутреннем дворе между корпусами оборудуют детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха. Территорию озеленят и благоустроят.