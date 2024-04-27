Загрутдинов: монолит детско-взрослой поликлиники в Некрасовке готов на треть

На юго-востоке столицы по новому московскому стандарту возводят детско-взрослую поликлинику. Она будет принимать 750 пациентов в смену, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В Некрасовке по адресу: улица Генерала Еременко, владение 26 появится новое здание детско-взрослой поликлиники с травматологическим пунктом и отделением стоматологии на 750 посещений в смену. В районе идет активное жилищное строительство, поэтому медицинское учреждение будет востребовано у жителей», — рассказал Загрутдинов.

Он добавил, что сейчас возводят монолит здания, который готов уже на треть. Площадь новой поликлиники превысит 15 тыс. кв. м. Застройщиком объекта является АНО «РСИ».

В поликлинике будут работать взрослое и детское отделения. У каждого из них будет собственный вход. В учреждении оборудуют отделения взрослой и детской стоматологии, а также травматологические пункты.

Кроме того, для обследований пациентов в поликлинике установят современное оборудование — ЛОР установки, офтальмологическое оборудование, комплексы рентгеновской диагностики и аппараты УЗИ.