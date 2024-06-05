Загрутдинов: монолит детско-взрослой поликлиники в Некрасовке готов на 50%

В столичном районе Некрасовка, в соответствии с новым московским стандартом, по адресной инвестиционной программе возводят детско-взрослую поликлинику на 750 посещений со стоматологией и травмпунктом. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что площадь объекта превысит 15 тыс. кв. м. В районе ведут активное жилищное строительство, благодаря чему поликлиника будет востребованной у жителей.

«Как ранее отметил мэр столицы Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводят в местах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или там, где поликлиники не подлежат реконструкции. Уже завершено устройство подземной части здания, сейчас идет возведение верхних этажей. Монолитные работы выполнены наполовину», — сказал Рафик Загрутдинов.

В учреждении откроют взрослое и детское отделения. В каждом из них будет собственный вход. В поликлинике будут травматологические пункты, взрослая и детская травматологии.

Учреждение оборудуют современной медицинской техникой. Наиболее востребованные специалисты будут находиться на нижних этажах, а менее посещаемые врачи и административные помещения — на верхних.