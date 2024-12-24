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Загрутдинов: медоборудование монтируют в детской больнице в Сокольниках

В Сокольниках в новом корпусе детской городской клинической больницы им. Святого Владимира стартовал монтаж медицинского оборудования, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.

Больница расположена по адресу: ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 1/3.

«Новый шестиэтажный комплекс площадью 56 тыс. кв. м будет включать комфортные палаты для детей и их сопровождающих. Внутренние пространства будут оформлены с учетом современных требований, включая 3 стеклянных атриума высотой более 30 м и витражное остекление», — уточнил Загрутдинов.

Также благодаря вертолетной площадке на крыше больница сможет принимать экстренных пациентов и сразу направлять их в противошоковый зал.

В настоящее время продолжаются работы по благоустройству территории, чистовой отделке палатных отделений и монтажу конструкций фасада. Процент общей готовности объекта составляет 70%.