сегодня в 12:30

Загрутдинов: культурно-досуговый центр в районе Северное Бутово готов на 75%

Строительная готовность культурно-досугового центра в столичном районе Северное Бутово составляет 75%, заявил руководитель департамента строительства Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.

Объект строится на участке площадью 0,66 га по адресу: улица Грина, владение 1, корпус 3.

«В настоящее время выполнено остекление здания, сейчас идут отделочные и фасадные работы. Его запроектировали таким образом, чтобы проведение культурно-массовых и выставочных мероприятий не создавало помех для полноценного функционирования кружков и творческих студий», — добавил Загрутдинов.

В КДЦ будет три зоны: зрелищная, клубная и административная.

В зрелищной зоне разместят концертный зал, а также артистические, гримерные, костюмерные и технические помещения.

В клубной зоне будут оборудованы студия раннего развития детей, студия живописи и графики, хореографический и музыкальный классы, студия декоративно-прикладного творчества.

Третья зона предназначена для административных, бытовых и технических помещений.