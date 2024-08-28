Загрутдинов: конструкции паркинга достроили у станции метро «Рассказовка»

сегодня в 11:06

Подошло к концу строительство монолитных конструкций паркинга на 840 машино-мест около станции «Рассказовка» Солнцевской линии метро, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.

На паркинге будет установлена автоматизированная парковочная система и 19 зарядных станций для электромобилей.

«Для возведения основных конструкций сооружения с четырьмя наземными и двумя подземными уровнями потребовалось более 17 тыс. кубометров бетона. На объекте начался монтаж инженерных систем – воздуховодов, водопровода, системы пожаротушения, ливнестока и прокладка кабельной продукции. Ведутся отделочные работы – покраска стен и потолка, укладка пола бетоном со специальной добавкой на основе минерала корунда для усиления прочности. Одновременно монтируются подсистемы для крепежа фасадов», – подчеркнул Загрутдинов.

Паркингом смогут воспользоваться жители ТиНАО и Подмосковья, чтобы оставить автомобиль и пересесть на городской транспорт, заключил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.