Загрутдинов: готовы две трети колец эскалаторного тоннеля станции БКЛ «Рижская»

сегодня в 10:06

Рабочие установили 107 колец в эскалаторном тоннеле второго вестибюля на станции БКЛ «Рижская». Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Для создания эскалаторного тоннеля, строящегося с наклоном 60 градусов, в общей сложности требуется 165 колец, часть из которых после завершения проходки будут демонтированы. Кольца диаметром 10,5 м состоят из соединенных стальными болтами чугунных тюбингов», — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что кольца устанавливают при помощи тоннельного наклонного укладчика ТНУ-4 российского производства.

Из-за большого количества подземных инженерных сетей, водонасыщенных грунтов и ограниченного пространства наклонный ход строят горным способом. Чтобы обеспечить гидроизоляцию, выполнялось замораживание грунтов на время проходки — под землю погружали специальные трубы и заполняли их хладагентами.

Строительство круглосуточно ведут более 60 человек. Применяются грузовой автомобиль-длинномер для подвоза материалов, самосвалы, погрузчики и автокраны.

Станция «Рижская» большой кольцевой линии метро располагается на глубине 60 м. Строящийся эскалаторный тоннель будет соединять ее с вестибюлем. Эскалаторы в нем будут одними из наиболее длинных в московском метро.

Вестибюль будет находиться рядом с пересечением Водопроводного переулка и проспекта Мира.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про современные технологии, использующиеся для проектирования и строительства метро.