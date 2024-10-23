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Загрутдинов: готова стяжка полов в секции Г первого корпуса ЖК «Воскресенское»

Генеральный подрядчик ООО «ГП-МФС» выполнил стяжку полов в квартирах секции Г в главном корпусе проблемного ЖК «Воскресенское». В настоящий момент в здании продолжается устройство козырьков и монолитные работы на входных группах, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Во втором корпусе рабочие расширили проемы для лифтового оборудования. Сейчас они расширяют и смещают проемы для вентиляции и других коммуникаций. Заканчивается устройство газопровода.

В третьем корпусе идет укладка напольной плитки и покраска стен, а в четвертом — установка витражей и отделка помещений.

Утепление и облицовку фасадов проводят во всех корпусах. Началась подготовка к прокладке коммуникаций водопровода во дворе ЖК. Со стороны второго корпуса провели отсыпку подпорной стены.

Подрядные организации, достраивающие объект, контролируются Московским Фондом защиты прав дольщиков, который подведомственен департаменту гражданского строительства столицы.

Как отметил руководитель департамента Рафик Загрутдинов, ЖК «Воскресенское» суммарной площадью порядка 65 тыс. кв. м, располагающийся в районе Коммунарка в ТиНАО, включает в себя 550 квартир.

«Количество дольщиков, ожидающих квартиры в комплексе, составляет 342 человека. Ввод объекта запланирован на второй квартал 2025 года», — пояснил Загрутдинов.

Жилой комплекс «Воскресенское» начали строить в 2005 году. В 2015 году обанкротился застройщик ЗАО «ТСК „Евро-Старт“. Мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение достроить объект на средства городского бюджета.

Завершение возведения проблемных объектов на бюджетные средства в столице контролируется департаментом гражданского строительства Москвы.

«В настоящее время силами ведомства достраивается 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — сказал Загрутдинов.