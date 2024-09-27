Загрутдинов: фасады Дворца бракосочетания в Митине отделали наполовину

сегодня в 10:08

В столичном районе Митино близится к завершению остекление Дворца бракосочетания — отделка готова уже на 50%. Об этом сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что объект возводят по адресу: улица Дубравная, владение 50/1.

«Его площадь составит более 2,8 тыс. кв. м. Сейчас начались работы по благоустройству территории вокруг Дворца бракосочетания, ведется монтаж внутренних и наружных инженерных систем. Завершить строительство планируется в 2025 году», — отметил Загрутдинов.

В здании оборудуют места для фотосессий, залы ожидания и две стилистически разные зоны торжественной регистрации брака. Также сделают костюмерную, комнаты невесты и жениха.

Проектом предусматриваются служебные помещения, кабинеты и холл ожидания для подачи заявления о заключении брака.

На прилегающей территории появятся аллеи с декоративными фонарями и туями, клумбы и газоны. Будут обустроены пандусы, спецуказатели, предупреждающие знаки, тактильные и визуальные средства информации.

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина, в городе уделяют повышенное внимание качеству административных объектов.