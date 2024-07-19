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Загрутдинов: дом по реновации строят рядом со станцией МЦК «Коптево»

В районе Головинский Северного административного округа Москвы возводят жилой дом для переселения по программе реновации, сообщил руководитель столичного департамента строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Рафик Загрутдинов.

Дом находится по адресу: 2-й Лихачевский переулок, з/у 4. Ввод объекта в эксплуатацию предусмотрен в этом году.

«Жилой дом будет односекционным, с подземной автостоянкой. Необычная геометрия фасада станет визитной карточкой новостройки. Симметричное сочетание выступающих и впалых элементов фасада придаст дому динамичности. В настоящее время на площадке ведутся фасадные и отделочные работы», — уточнил Загрутдинов.

В новостройке запроектировано 148 квартир: однокомнатных — 37, двухкомнатных — 74, трехкомнатных — 37.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли.

Во дворе разместятся детская и спортивная площадки, а также площадки для отдыха. На придомовой территории высадят деревья и кустарники, засеют газоны.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.