Загрутдинов: дом по реновации на Тайнинской улице достроят в 2025 году

В столичном районе Лосиноостровский в 2025 оду закончат возведение жилого дома по программе реновации. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Четырехсекционное здание необычной архитектуры — угол новостройки сделают плавным, что визуально смягчит облик дома. Строение облицуют керамогранитом светлых оттенков. Реализация проекта возможна благодаря монолитной технологии. С помощью опалубки форма будущей стены создается прямо на площадке, после чего в нее заливается строительная смесь. Технология не только поможет воплотить архитектурный замысел облика дома, но и обеспечит его прочность и надежность. Сейчас на площадке идет устройство фундаментной плиты и возведение монолитных конструкций цокольного этажа здания», — рассказал Загрутдинов.

Он добавил, что благодаря технологии будет воплощен архитектурный замысел дома, а также обеспечится его надежность и прочность. На данный момент рабочие устраивают фундаментную плиту и возводят монолитные конструкции цокольного этажа.

Новостройку возводят по адресу: Тайнинская улица, вл. 16, к. 3. Фасады здания будут облицованы керамогранитом. На подземном этаже сделают автопарковку.

Дом рассчитан на 240 квартир — 30 трехкомнатных, 174 двухкомнатных и 36 однокомнатных. Для маломобильных жильцов оборудуют 1 квартиру.