Загрутдинов: дольщикам ЖК «Малыгина, 12» выдали больше половины ключей

В ЖК «Малыгина, 12» больше половины участников долевого строительства получили свои ключи от квартир, сказал руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК находится по адресу: ул. Малыгина, д. 12А.

«На объекте продолжается процесс передачи квартир. В настоящий момент подписано 111 актов приема-передачи квартир, вручено 98 комплектов ключей», — добавил Загрутдинов.

Общая площадь дома составляет около 23 тыс. кв. м, в нем предусмотрено 137 квартир. Также в состав комплекса входит подземный паркинг.

Московский Фонд защиты прав дольщиков начал прием документов для передачи квартир собственникам 26 августа 2024 года. В июле текущего года Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод дома в эксплуатацию, а в августе объект был поставлен на кадастровый учет.

Прежний застройщик ЖК «Малыгина, 12» в сентябре 2014 года был признан банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке объекта за счет городского бюджета.