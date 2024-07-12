Загрутдинов: дольщикам трех проблемных ЖК Москвы передали ключи от квартир

Дольщики трех проблемных жилых комплексов столицы, введенных в эксплуатацию в 2023 году, получили ключи от 482 квартир. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Речь идет о ЖК «Остров Эрин», «Троицк Е-39» и доме в поселении Кокошкино. Во всех объектах продолжают передавать квартиры.

«В жилом комплексе „Троицк Е-39“ собственникам вручено 226 комплектов ключей. С дольщиками подписан 231 акт приема-передачи квартир. В двух корпусах ЖК „Остров Эрин“ передано 154 квартиры, подписано 167 актов. И, наконец, в проблемном доме в поселении Кокошкино, который мы ввели в эксплуатацию в декабре 2023 года, передано 102 квартиры, с дольщиками подписано 144 акта приема-передачи», — сказал Загрутдинов.

По его словам, прием документов для последующей передачи квартир все еще идет. Чтобы оформить акт приема-передачи жилья, дольщики должны обладать полным комплектом документов. Их перечень можно найти на портале Московского фонда защиты прав дольщиков.

Все три проблемных жилых комплекса достроили силами фонда, а работы вели на средства городского бюджета Москвы.