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Загрутдинов: дольщикам передали 549 ключей от квартир в 3 проблемных ЖК

Дольщики получили ключи от 549 квартир в 3 проблемных жилых комплексах, введенных в эксплуатацию в 2023 году на территории ТиНАО — в доме в районе Внуково (в бывшем поселении Кокошкино), в ЖК «Остров Эрин» и ЖК «Троицк Е-39». Об этом сообщил руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Во всех введенных объектах Московского фонда защиты прав дольщиков продолжается передача квартир. Так, в жилом комплексе „Троицк Е-39“ c дольщиками подписано 232 акта приема-передачи квартир. Собственникам вручено 227 комплектов ключей. В двух корпусах ЖК „Остров Эрин“ подписано 174 акта, передано 173 квартиры», — отметил Загрутдинов.

По его словам, во введенном в эксплуатацию в декабре прошлого года проблемном доме в районе Внуково с дольщиками подписали 180 актов приема-передачи квартир. Из них передали уже 149.

Чтобы оформить акт приема-передачи, дольщики должны обладать полным комплектом документов, перечень которых представлен на портале Московского фонда защиты прав дольщиков.

Разрешение на ввод жилого комплекса «Троицк Е-39» в августе 2023 года оформил Моссгосстройнадзор. Выдавать ключи начали в сентябре. В октябре прошлого года ввели в эксплуатацию 2 последних корпуса ЖК «Остров Эрин» в Краснопахорском районе, а ключи начали выдавать в конце ноября.

Проблемный дом, располагающийся в районе Внуково, был достроен и введен в эксплуатацию в декабре 2023 года, а ключи выдавать начали в конце февраля 2024 года.

По словам Загрутдинова, все объекты достроили на средства горбюджета силами Московского фонда защиты прав дольщиков.

«В настоящее время силами ведомства достраивается 6 проблемных объектов, из которых 4 находятся в зоне ответственности Московского фонда защиты прав дольщиков, и 2 объекта достраиваются городскими застройщиками. Свои квартиры ожидают около 2,5 тыс. дольщиков», — сказал Загрутдинов.

Департамент гражданского строительства Москвы обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.