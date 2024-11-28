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Загрутдинов: детсад в Бескудниковском районе готов более чем на 75%

Детский сад в Бескудниковском районе столицы готов более чем на 75%, заявил руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Известно, что объект строят на месте бывшего дошкольного учреждения школы № 1383 по адресу: ул. Дубнинская, д. 9.

«На площадке подходят к завершению фасадные работы, строители приступили к монтажу внутренних инженерных сетей и чистовой отделке помещений. Кроме того, благоустройство прилегающей территории выполнено более чем на треть. Завершить строительство детского сада планируют в 2025 году», — уточнил Загрутдинов.

Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов добавил, что общая площадь трехэтажного образовательного учреждения составит 5,5 тыс. кв. м.

«Фасады здания облицуют керамогранитной плиткой светлого оттенка, а металлические оконные откосы выделят яркими цветами. Проектом также предусмотрено размещение навесов над главным входом и зоной загрузки пищеблока полного технологического цикла», — заявил Кузнецов.

Детский сад с бассейном рассчитан на 350 мест.

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