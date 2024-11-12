Загрутдинов: демонтированы башенные краны на проблемном ЖК «Академ Палас»

Специалисты начали демонтировать фундамент башенной плиты с целью устройства коммуникаций. В корпусе Б сейчас работают 2 лифта, которые перевозят материалы и рабочих.

На паркинге и во всех корпусах комплекса проводят отделочные работы. Идет подготовка к подаче тепла на жилые этажи, близится к завершению установка дверей для закрытия теплового контура на переходных балконах. Кроме того, окончен монтаж отопления, сантехники и вентиляции на жилых этажах всех корпусов. Из инженерных систем пока не смонтировали только слаботочные сети. В электрощитовых смонтировали оборудование.

Со стороны МИРЭА на корпусах А и Б проводят монтаж каркасов для остекления пожарных лестниц. В корпусах А и В сделали остекление в местах демонтированного подъемника, а также проводят устройство фасада. В корпусе Б на 34 этаже закончены кровельные работы. Специалисты устанавливают кронштейны под вентилируемый фасад.

Отсыпку пеностекла для утепления проводят на стилобате. Там же устанавливают бордюрный камень. Также устанавливают наружные опоры освещения.

Оборудование канализационной насосной станции установили в районе атриума. Остекление на атриуме завершили на 2 и 3 этажах.

Рабочие бетонируют входные группы — еще 7 осталось доделать. Отделку входных групп гранитом ведут на 8 входных группах.

На -4 этаже в подземной части проводят стяжку пола.

Всего на объекте работают 1078 человек. В зависимости от объема работ число рабочих изменяется.

Подрядные организации, которые достраивают жилые комплексы, контролируется подведомственным департаменту гражданского строительства столицы Московским фондом защиты прав дольщиков.

«ЖК „Академ Палас“ — один из старейших столичных долгостроев. Он возводится на западе столицы в районе Тропарево-Никулино по адресу: проспект Вернадского, владение 78. В трех корпусах-башнях, объединенных стилобатом, предусмотрено 718 квартир. Общая площадь жилого комплекса составляет более 200 тыс. кв. м», — сказал Загрутдинов.

Он подчеркнул, что в доме квартиры ожидают 243 дольщика, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на IV квартал текущего года.

Застройщик АО «ОСК» частично выполнил кладочные и монолитные работы, не реализовав проект. Решение завершить строительство объекта на средства города принял мэр столицы Сергей Собянин.

Департамент гражданского строительства Москвы обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов (https://stroi.mos.ru/dostroika-probliemnykh-obiektov) на бюджетные средства.

«Сейчас силами ведомства достраивают 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — сказал Загрутдинов.