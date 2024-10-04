Загрутдинов: декоративные панели установили в строящемся ФОК «Алтайский»

сегодня в 18:37

В зале для групповых занятий физкультурно-оздоровительного комплекса «Алтайский» ведется чистовая отделка, сообщил руководитель столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

На сегодняшний день специалисты смонтировали освещение и установили декоративные настенные панели, имитирующие дерево.

«В ближайшее время строители начнут укладывать специальное напольное покрытие. На объекте также завершаются фасадные работы: установлены панели вентилируемого фасада, смонтированы витражные конструкции и готовы входы в здание, вскоре строители приступят к устройству архитектурной подсветки», — уточнил Загрутдинов.

Основные строительные работы на объекте планируется завершить в конце 2024 года.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание в столице уделяется качеству объектов спортивной инфраструктуры.