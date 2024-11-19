Загрутдинов: благоустройство у очистных сооружений ЖК «Легенда» сделали на 80%

На данный момент там завершена отсыпка плодородного грунта. ЖК возводится в Троицке (ТиНАО) на 42-м км Калужского шоссе.

«В комплексе предусмотрено 7 жилых корпусов. Корпуса № 1, 2, 3, 4 и 7, включенные в дорожную карту проблемных объектов города Москвы, рассчитаны на 1073 квартиры. Их общая площадь составляет около 85 тысяч квадратных метров. Жилье в комплексе ожидают 753 дольщика. Прежний застройщик ООО „ИнвестСтройГрупп“ не исполнил обязательства перед дольщиками. В марте 2018 года компанию признали банкротом», — добавил Загрутдинов.

Он отметил, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. В июле 2021 года столичный фонд защиты прав дольщиков переоформил на себя разрешения на строительство.

Помимо этого, на объекте сделали асфальтирование объездной дороги вокруг зоны ЛОС. Данные работы завершены на 30%.