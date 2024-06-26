Загрутдинов: 2 культурно-досуговых центра появятся в Москве в 2024 году

В Москве планируется ввести в эксплуатацию 2 культурно-досуговых центра за счет средств городского бюджета до конца 2024 года, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«По государственной программе „Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия“ в парке „Михайловский сад“ в марте этого года был открыт памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову. Кроме того, до конца года планируем ввести два культурно-досуговых центра: многофункциональный культурно-досуговый центр в районе Северное Бутово и культурно-досуговый центр „Полярный“ в районе Южное Медведково», — рассказал Рафик Загрутдинов.

На обоих объектах ведутся отделочные работы. Культурно-досуговые центры находятся в высокой степени готовности.

КДЦ в Северном Бутове уже готов на 75%. Объект возводят на участке площадью 0,66 га по адресу: ул. Грина, вл. 1, корп. 3. Уже выполнено остекление здания, сейчас идут отделочные и фасадные работы.

«Его запроектировали таким образом, чтобы проведение культурно-массовых и выставочных мероприятий не создавало помех для полноценного функционирования кружков и творческих студий», — добавил Загрутдинов.

Строительство нового культурно-досугового центра «Полярный» также планируется завершить до конца этого года. Его площадь составит около 8,900 тыс. кв. м. В нем оборудуют пространства кре