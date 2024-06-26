Загрутдинов: 100 домов демонтировали в Москве с начала года в рамках реновации

В рамках реализации программы реновации в Москве с начала текущего года при помощи технологии «умного» сноса были демонтированы 100 домов, рассказал руководитель Департамента строительства Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Больше всего зданий располагалось на западе столицы — 66 домов. Среди районов наибольшее количество снесенных домов располагалось на юго-востоке Москвы — 16 зданий. На их месте появятся как современное комфортное жилье, так и социальные объекты», — пояснил он.

Технология «умного сноса» уже стала стандартом для всей программы реновации. Ее главными принципами являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Другим важным приоритетом является максимально возможное сохранение окружающих деревьев, которые закрывают специальными коробами.

Отмечается, что в Москве с начала реализации программы реновации было построено 311 жилых комплексов на 76,3 тыс. квартир. Благодаря им получится расселить свыше одной тысячи пятиэтажек старого фонда.

В текущем году планируется в эксплуатацию более 1,5 млн квадратных метров нового жилья, что составляет порядка 100 домов. Суммарный объем ввода жилья по программе реновации к концу 2024-го превысит 6 млн «квадратов».