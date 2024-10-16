Задел на будущее: реновация жилья в Москве станет постоянной программой

Реновация жилого фонда в Москве теперь будет постоянной, а не разовой программой, заявил мэр столицы Сергей Собянин на Форуме инновационных финансовых технологий в Сочи. Об этом пишет «Москва 24» .

«Мы приняли сейчас решение оставить заделы для будущих этапов реновации, сделав реновацию жилого фонда города Москвы постоянной, а не разовой, для того чтобы фонд постоянно реновировался, город постоянно обновлялся, и наши граждане, наши жители жили в комфортном современном жилье», — заявил Собянин.

Согласно прогнозам, уже к 2032 году программа реновации в Москве выйдет на самоокупаемость. Расходы бюджета планируют возмещать благодаря продаже дополнительного жилья, которое строится в рамках этой программы.

Градоначальник подчеркнул, что в настоящее время за счет бюджета строятся все социальные, культурные и общественные объекты в мегаполисе. С начала реализации программы реновации жилья более 61 тыс. семей смогли переехать в новые квартиры. После того, как старые дома освобождаются от жильцов, их сносят, а на освободившемся месте возводят новостройки.