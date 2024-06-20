Заброшенный детский лагерь в Подмосковье выкупил инвестор почти за 23 млн рублей

Министерством имущественных отношений Московской области на проведенных торгах посредством публичного предложения реализован имущественный комплекс бывшего детского оздоровительного лагеря «Факел», расположенного в д. Тимково Богородского городского округа. Инвестор приобрел недвижимость почти за 23 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«Бывший детский оздоровительный лагерь «Факел» в Богородском округе, ранее принадлежавший нефтеперерабатывающему заводу, был закрыт более двадцати лет назад и долгое время находился в заброшенном состоянии. В имущественный комплекс входит 13 объектов капитального строительства в аварийном, руинированном состоянии и земельный участок площадью 7,5 га. В результате приватизации объект будет восстановлен с сохранением назначения недвижимого имущества — в качестве рекреационной зоны», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

С информацией о планируемых к выставлению на торги объектах, а также имуществе, находящемся в торгах, можно ознакомиться в режиме интерактивной карты на сайте Минмособлимущества.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.