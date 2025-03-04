Заброшенные земельные участки выявляют в Коломне

Заброшенные земельные участки выявляют в городском округе Коломна. Эти территории, заросшие сорняками, кустарниками и деревьями, часто завалены мусором, что создает серьезную экологическую и пожарную опасность для окружающих домов и земель. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Такие участки встречаются и в садоводческих товариществах, и на территориях индивидуального жилищного строительства, и в личных подсобных хозяйствах, а также на сельскохозяйственных угодьях.

«Информация о таких участках поступает к нам благодаря обращениям граждан через портал «Добродел», а также непосредственно администрацию. Кроме того, данные собираются от председателей СНТ и во время регулярных проверок муниципальным земельным контролем», — пояснила руководитель управления имуществом и земельных отношений администрации городского округа Коломна Вера Громова.

Собственнику направляется предупреждение о нарушении закона, и предоставляется 90 дней на устранение проблемы. Если владелец участка игнорирует требования и не принимает мер, через три месяца сведения передаются в налоговую службу.

«С владельца начинают взимать повышенный земельный налог — ставка увеличивается с 0,3% до 1,5%, то есть в пять раз больше обычного. Если ситуация остается прежней, через три года участок может быть конфискован через суд и продан на торгах», — добавила Вера Громова.

Примеры таких случаев уже есть в муниципалитете — два участка сельхозназначения подверглись этой процедуре.

Проблема брошенных земель сохраняет актуальность, например, в прошлом году предупреждения о нарушениях получили 559 владельцев различных категорий земель. По итогам проверки налоговые органы начислили дополнительные налоги на сумму около 14 млн рублей. Примерно треть получивших предупреждения собственников начали приводить свои участки в порядок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.