Заброшенное здание снесли в Одинцовском округе

Мособлархитектурой совместно с профильными ведомствами и органами местного самоуправления продолжается активная работа по выявлению и устранению объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. Так, в Одинцовском городском округе на улице Почтовая было выявлено и демонтировано заброшенное строение нежилого назначения, сообщает пресс-служба ведомства.

«Аварийный объект представлял собой одноэтажное кирпичное здание нежилого назначения общей площадью порядка 580 квадратных метров. Строение располагалось в непосредственной близости от существующей жилой застройки, продолжительное время не эксплуатировалось и находилось в заброшенном состоянии. Кроме того, сооружение сильно пострадало в результате пожара и начало быстро разрушаться. В администрацию Одинцовского г. о. поступали обращения жителей через портал «Добродел» о необходимости сноса заброшенной постройки и приведения в соответствие прилегающей территории. В результате было принято решение о включении объекта в перечень для ликвидации с последующим сносом», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В июле текущего года силами администрации были проведены необходимые работы, в настоящий момент территория свободна от аварийного сооружения и строительного мусора.

Назначение и порядок использования освободившегося земельного участка администрацией пока не определены.

Всего на территории Одинцовского городского округа было выявлено 940 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 780 объектов, что составляет 83% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.