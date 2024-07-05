Заброшенное здание бывшего овощехранилища снесли в Солнечногорске

В Московской области в рамках масштабной работы по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов в городе Солнечногорск, на улице Военный городок было снесено заброшенное здание бывшего овощехранилища, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Одноэтажное кирпичное здание общей площадью порядка 90 кв. метров располагалось в непосредственной близости от существующей многоквартирной жилой застройки. По причине морального и физического износа сооружение было выведено из эксплуатации и находилось в запущенном, полуразрушенном состоянии, отсутствовало ограждение, имелся свободный доступ третьих лиц. В администрацию г. о. Солнечногорск поступали обращения жителей через портал «Добродел» о необходимости ликвидации заброшенного строения. В результате было принято решение включить объект в перечень для ликвидации с последующим демонтажом. В настоящее время все работы завершены, территория свободна от аварийного здания и строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По информации администрации городского округа Солнечногорск в дальнейшем на участке планируется проведение благоустройства.

Всего на территории городского округа Солнечногорск выявлено 376 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесены, достроены и приведены в соответствие 235 объекта, что составляет более 62% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.