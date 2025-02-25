Заброшенное нежилое строение демонтировали в Балашихе

Мособлархитектурой совместно с профильными ведомствами и органами местного самоуправления продолжается активная работа по выявлению и устранению объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. Так, в городе Балашиха, на улице Кудаковского, дом № 9, было выявлено и демонтировано заброшенное строение нежилого назначения, сообщает пресс-служба ведомства.

«Аварийный объект представлял собой одноэтажное кирпичное здание. Его площадь составляла порядка 55 кв. метров. Сооружение располагалось в черте жилой застройки, продолжительное время не эксплуатировалось и находилось в заброшенном состоянии. С течением времени произошло нарушение целостности конструктивных элементов здания. В результате было принято решение о включении объекта в перечень для ликвидации. В IV квартале 2024 года силами администрации городского округа Балашиха были проведены необходимые работы по демонтажу аварийной постройки», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящее время территория свободна от застройки и расчищена от строительного мусора.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории городского округа Балашиха было выявлено 367 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 220 объектов, что составляет порядка 60% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.