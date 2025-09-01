За месяц «Добробот» помог свыше 4 тыс жителям Подмосковья в вопросах имущества

Вот уже месяц на региональном портале госуслуг Подмосковья работает новый цифровой сервис — «Добробот». Онлайн-помощник был внедрен министерством государственного управления, информационных технологий и связи в виде пилота при посещении страниц, посвященных услугам министерства имущественных отношений региона. За первый месяц «Доброботом» воспользовались более 4 тыс. пользователей, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Заходя на региональный портал госуслуг, не всегда заявитель может быстро сориентироваться, какая именно ему услуга нужна, даже если он изначально понимает, что хочет купить или взять в аренду участок, перераспределить его, поменять ВРИ и т. д. В каждом случае есть свои нюансы. Наше ведомство первое, к услугам которого подключен онлайн-помощник, работающий без перерывов на обед и выходных, в режиме 24/7. Житель или представитель бизнеса делает запрос, Добробот в ответ задает несколько уточняющих вопросов и переводит на конкретную услугу министерства. Очевидно, что виртуальный ассистент востребован, за месяц к нему обратились более 3 тыс. жителей», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Найти «Добробота» можно на региональном портале Московской области:

на страницах услуг Минимущества;

при переходе в категорию «Жилье» (для граждан);

при переходе в категорию «Земля» (для граждан и бизнеса);

в мобильном приложении «Добродел» (на главном экране приложения находится баннер).

О новостях в земельно-имущественной сфере в регионе можно узнать в Telegram-канале «Всему земля МО» и группе ВКонтакте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.