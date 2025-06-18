За май в Подмосковье зарегистрировали свыше 6 тыс объектов капстроительства

На территории Московской области в мае зарегистрировано 6 275 объектов недвижимости, из них 4 496 — это частные дома площадью 652,6 тыс. кв. м с налоговым потенциалом 21,2 млн рублей. Лучшими в данной работе стали муниципальные образования: Раменский, Дмитровский и Истра, где в общей сложности право собственности зарегистрировано на 1 347 объектов недвижимости, из них 1 004 — индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Все меньше и меньше остается граждан, которые задаются вопросом «для чего необходимо регистрировать право собственности на недвижимость». Ведь регистрация прав необходима в первую очередь для того, чтобы стать полноправным хозяином имущества и беспрепятственно совершать любые имущественные сделки. Кроме того, только наличие зарегистрированного права собственности на объекты недвижимости является необходимым условием для предоставления компенсационных выплат, если по непредвиденной ситуации произойдет утрата имущества. В Подмосковье ежегодно проводится большая информационная кампания. Помимо организованных встреч с жителями, это еще и выездные обследования. В этом году уже проведено 85 595 обследований земельных участков и направлено 23 751 уведомление гражданам о необходимости регистрации недвижимости», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По итогам пяти месяцев 2025 года в Подмосковье зарегистрированы 33 157 объектов недвижимости, 24 211 из них — частные домовладения общей площадью 3,5 млн кв. м.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.