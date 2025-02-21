За январь в Подмосковье согласовали выдачу 20 га под социально важные объекты

В январе министерство имущественных отношений Московской области согласовало предоставление в безвозмездное пользование и постоянное (бессрочное) пользование 25 земельных участков в 11 городских и муниципальных округах. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

К примеру, МАУ «Управление капитального строительства Дмитровского городского округа» согласовано предоставление земельного участка площадью 0,25 га для строительства фельдшерско-акушерского пункта. Новое медучреждение будет построено в поселке совхоза «Буденновец». Ввести в эксплуатацию новый объект здравоохранения планируется в 2025 году.

Дирекции заказчика капитального строительства Московской области согласовано предоставление в безвозмездное пользование земельного участка с видом разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» площадью 2,1 га под строительство школы на 1 100 мест в Раменском. Новое образовательное учреждение появится в п. Островцы Раменского муниципального округа. Строительство социального объекта будет проведено за счет средств областного бюджета. Школу планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Еще один земельный участок площадью 0,1 га согласован Минимуществом для строительства спортивного объекта в деревне Степаново городского округа Электросталь. Универсальную спортивную площадку размером 20 на 38 м с освещением и резиновым покрытием по просьбам жителей планируют обустроить уже в третьем квартале 2025 года.

Тринадцать земельных участков общей площадью 11,7 га, на которых размещены городские дороги, согласованы министерством для передачи в постоянное бессрочное пользование МБУ городского округа Жуковский «Городское хозяйство», которое теперь сможет следить за содержанием и выполнять при необходимости ремонтные работы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.