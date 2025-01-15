За год в Москве демонтировали 480 тыс квадратных метров незаконных построек

В Москве Госинспекция по недвижимости продолжает работу по освобождению общегородского пространства от самостроя во всех районах столицы, поделился начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Так, одним из важных направлений работы инспекции является выявление, пресечение и предупреждение возведения незаконных построек.

«В прошлом году в столице было демонтировно почти 1,9 тыс. объектов незаконных объектов, общая площадь ликвидированного самостроя составила 480 тыс. кв. м. Освобождая столицу от самовольных строений, мы обеспечиваем сохранение архитектурного облика зданий и безопасность городской среды», — уточнил Бобров.

В этом году основные усилия будут сосредоточены на предупреждении и своевременном пресечении фактов возведения нелегальных строений. Для этого будет усилена информационно-разъяснительная работа, направленная на повышение осведомленности арендаторов и собственников объектов недвижимости о последствиях самостроя.

«В течение года наши профильные эксперты проведут для предпринимателей цикл обучающих мероприятий — порядка 160 вебинаров, семинаров и других тематических встреч по вопросам, связанным с использованием объектов недвижимости, а также предоставят более 60 тыс. индивидуальных консультаций», — резюмировал глава ведомства.