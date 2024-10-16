За 9 месяцев на западе столицы демонтировали 88 самостроев

В период с января по сентябрь текущего года в ЗАО демонтировали свыше 5,1 тыс. кв. м самостроя. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

На протяжении 9 месяцев 2024 года инспекторы провели в ЗАО 2590 контрольных мероприятий. Во время них зафиксировали 916 нарушений земельного законодательства, и свыше 75% из них оказались совершены с земельными участками, а более 24% — с эксплуатацией нежилых объектов. Контрольное ведомство устраняет нарушения по всем фактам.

«За отчетный период в 13 районах ЗАО в числе выявленных земельных нарушений установлено 464 факта самовольного строительства, из них более 380 построек пришлись на капитальные объекты. В настоящее время 88 самостроев уже демонтированы, освобождено 5197,4 кв. м территории», — отметил Бобров.

Также контрольное ведомство в рамках выявления объектов в неудовлетворительном состоянии восстановило 28 строений. Среди них — здание автосервиса по адресу: улица Давыдковская, д. 11. Двухэтажная постройка площадью свыше 250 кв. м имела повреждения на фасаде и нуждалась в ремонте.