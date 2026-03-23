За 5 лет в Подмосковье решили проблему обманутых дольщиков

Благодаря народной программе в Московской области в течение 5 лет не осталось обманутых дольщиков. Одним из последних важных решений в защите прав граждан в этой сфере стало снятие моратория на взыскание штрафов и неустоек с застройщиков за срыв сроков сдачи жилья, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Возможность взыскивать с девелоперов пени, штрафы и убытки за задержку сдачи квартир — результат выполнения поручения Президента. На прямой линии в декабре 2025 года Владимир Путин поставил задачу о необходимости отмены моратория.

«Это возвращает рынку нормальную модель ответственности, когда права покупателя снова защищены в полном объеме. „Единая Россия“ будет следить, как эта норма работает на практике, — в логике поручения Президента, лидера нашей партии». Для Подмосковья, по словам парламентария, тема особенно острая: «При таких масштабах стройки важны дисциплина застройщиков, постоянный мониторинг сроков и жесткий контроль по каждому объекту, вызывающему хоть малейшие опасения», — отметил депутат Госдумы от «Единой России», глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Смысл отмены моратория — не создать сложности для добросовестных компаний, а восстановить справедливые правила: обязательства перед людьми исполняются в срок, а затягивание строительства влечет ответственность.

«Для Подмосковья, где объем стройки один из самых больших в стране, это вопрос и защиты дольщиков, и качества работы всей отрасли», — резюмировал депутат.

Он напомнил, что за последние пять лет проблема обманутых дольщиков в Московской области полностью решена. И подчеркнул, что это направление работы зафиксировано в народной программе «Единой России». По его словам, на особом контроле сегодня — случаи, когда жилье приобретают участники СВО, в том числе с льготной ипотекой.

«По таким обращениям подход должен быть максимально жестким: люди должны получать жилье вовремя, без необоснованных переносов сроков и попыток переложить риски на покупателя», — подчеркнул Пахомов.

Народная программа «Единой России» охватывает комплекс задач, касающихся жилищного вопроса: расселения аварийного и ветхого жилья, обеспечения жильем льготных категорий граждан, развития ИЖС, комплексного развития территорий, благоустройства общественных парков, скверов и дворов, обновления детских площадок, защиты прав дольщиков и многих других тем.

По всем направлениям народной программы партия вместе с Правительством России проводит отчеты и рассказывает о результатах работы за пять лет — с момента принятия программы в 2021 году. Последний федеральный отчетный форум прошел 12 марта в Ростове-на-Дону и был посвящен итогам в сфере жилищного строительства и развития территорий.

С народной программой «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму в 2021 году. Документ включает в себя более 400 положений и конкретных задач, их реализация обеспечена бюджетным финансированием на федеральном и региональном уровнях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.