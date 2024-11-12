За 10 месяцев центр столицы освободили от 241 незаконной постройки

В Центральном административном округе Москвы с января по октябрь было демонтировано более 13,7 тыс. кв. м незаконных строений, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Ведомство следит за использованием земель в Москве и продолжает работу по выявлению и устранению самостроя, чтобы городская среда становилась максимально комфортной и безопасной для жителей. Особое внимание уделяется законности возведения и перестройки зданий.

«Сегодня работа профильных ведомств направлена на создание комфортного и современного городского пространства, сохранение исторического и архитектурного стиля Москвы. Всего с начала года в ЦАО инспекторы выявили 2180 земельно-имущественных нарушений, в том числе 669 самостроев. Большая часть из них приходится на капитальные строения — 379, на самовольные некапитальные сооружения — 290 фактов нарушений. Проведены работы, и уже демонтировано 241 незаконное строение, их них более 60% самостроев добровольно устранены их владельцами», — уточнил Бобров.

Достигнуть таких результатов удалось благодаря информационно-консультационной работе с представителями бизнеса.

Для этого на постоянной основе для пользователей и собственников объектов недвижимости профильные эксперты проводят бесплатные тематические вебинары, где объясняют, почему и как необходимо возводить здания по закону и оформлять земельно-правовые отношения, а также какие последствия таит в себе самострой. Анонсы мероприятий публикуются в новостной ленте ведомства на портале mos.ru. Присоединиться может любой желающий.