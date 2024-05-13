ВЗУ для будущих жителей ЖК «Пятницкие Луга» в Солнечногорске достроят летом

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства водозаборного узла на территории строящегося жилого комплекса «Пятницкие луга» в деревне Юрлово Солнечногорска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Водозаборный узел производительностью чуть более 3 тыс. куб. метров в сутки будет обеспечивать водоснабжение в жилые многоквартирные дома квартала.

Сегодня строительная готовность объекта площадью 200 кв. м достигла 90% по оценке инспекторов Главгосстройнадзора. Рабочие завершают монтаж внутренних инженерных систем, на объекте задействовано 20 человек и две единицы техники. Завершат строительство объекта во втором квартале 2024 года.

«Пятницкие луга» — новый жилой квартал из 11-12-этажных домов вблизи Митинского лесопарка и Захаринской поймы. На территории комплекса, помимо жилых домов, запланировано строительство двух школ на 2 450 учеников и четырех детских садов на 1 200 воспитанников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.