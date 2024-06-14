Выездное заседание комитета Мособлдумы состоялось в Люберцах

сегодня в 14:22

В Люберцах 13 июня на расширенном заседании комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ обсудили вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Заседание прошло под руководством председателя комитета Игоря Коханого. В выездном мероприятии приняли участие депутаты Московской областной Думы, министр жилищной политики Инна Федотова, первый заместитель министра стройкомплекса Константин Лапин, Глава городского округа Люберцы Владимир Волков, инспекторы главного управления государственного строительного надзора, общественной палаты Московской области, органов местного самоуправления, а также компаний-подрядчиков, реализующих проекты строительства объектов социальной инфраструктуры за счет бюджетных и внебюджетных источников.

В рамках заседания был проведен мониторинг строительства социальных объектов в городском округе Люберцы.

Первый замминистра строительного комплекса Московской области Константин Лапин доложил о планах по строительству объектов социальной инфраструктуры в Подмосковье на 2024 год.

По его словам, до конца года планируется ввод 73 объектов — большая часть из них — это детские сады и школы. К 1 сентября в регионе планируется сдать 21 школу и 11 детских садов за счет средств бюджета.

Также Лапин рассказал о планах по вводу знаковых объектов здравоохранения — детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске, комплексных поликлиник в Лобне и Лосино-Петровском, завершении строительства больших поликлинических комплексов в Котельниках и Ленинском округе.

По итогам заседания комитета было принято решение о продолжении мониторинга хода строительства социальных объектов, приемке вводных детских садов и школ с участием депутатского корпуса и представителей общественности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.